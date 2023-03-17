Путіна зобов'язані арештувати у 122 країнах світу, якщо він там опиниться: де саме

Суд а Гаазі 17 березня видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Тепер диктатора повинні арештувати у 122 країнах світу.

Глава держави-агресорки тепер має офіційний статус підозрюваного у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Ордер на арешт видали також на ім'я уповноваженої з прав дитини у Росії Львової-Бєлової.

Важливо Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Де Путіна мають заарештувати

За межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Затримати диктатора можуть на території країн, які ратифікували Римський статут. Це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд.

Римський статут підписали 155 держав, але ратифікували 122. Україна ще не ратифікувала. Відтак Путіна зобов'язані затримати практично у всіх країнах Європи, в Канаді, Японії, низці держав Африки тощо.

США, Росія та Ізраїль спочатку підписали статут, але потім відкликали свої підписи. Китай не ратифікував документ.



Зеленим позначено країни, які ратифікували / Інфографіка Вікіпедії

Що кажуть у Росії

Зрозуміло, що цим ордером світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Попри це, в Росії запевняють, мовляв, їм все одно та рішення суду для Москви не матиме значення.

Аргументують це тим, що Росія якраз не ратифікувала Римський статут. Щоправда, керуючись такою логікою, Путіну доведеться ретельно обирати країни для своїх відряджень або ж залишатись в бункері й надалі.