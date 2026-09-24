Хорватія дозволила екстрадицію підозрюваного у справі "Північних потоків" українця до Німеччини

Окружний суд хорватського міста Пула ухвалив рішення про екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини, де його підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Захист затриманого вже заявив про намір оскаржити це рішення в апеляційному порядку через його упередженість та політичний характер.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на ухвалу суду, колегія суддів на чолі з Едвіною Суєвич прийняла рішення про видачу затриманого ще 18 вересня, проте письмово повідомила про це лише через п'ять днів.

Які подробиці рішення суду щодо Журавльова?

Згідно з текстом документа, після набрання рішенням законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть українця німецьким компетентним органам.

Український адвокат підозрюваного Микола Катеринчук вважає судове рішення необґрунтованим. "Захист назвав рішення упередженим та політичним і готує апеляційну скаргу", – зазначив він у коментарі журналістам.

Німеччина інкримінує саботаж та воєнний злочин

Німеччина направила хорватській стороні два окремих запити про видачу українця на підставі європейських ордерів на арешт від червня 2024 року та серпня 2026 року. Німецькі правоохоронці кваліфікують дії підозрюваного як антиконституційний саботаж, умисний вибух, а також як воєнний злочин, пов'язаний із руйнуванням цивільних об'єктів та інфраструктури. У разі доведення вини в Німеччині йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Під час судових слухань у Пулі хорватська прокуратура наполягала на задоволенні обох запитів Берліна. Разом із цим, Володимир Журавльов та його адвокати Матія Мілош і Любо Параскович Віскович категорично відхилили звинувачення та вимагали відмовити у видачі.

Захист звертав увагу на рішення Окружного суду Варшави від 17 жовтня 2025 року, який вже відмовляв Німеччині в екстрадиції українознавця.

Окрім того, адвокати посилалися на міжнародний принцип non bis in idem, який забороняє повторне переслідування за одне й те саме правопорушення, та наголошували, що справу про воєнний злочин має розглядати Міжнародний кримінальний суд. Проте хорватські судді відхилили ці аргументи, заявивши про незалежність національного законодавства.

Передісторія затримання та вибухів на газопроводах

Нагадаємо, раніше ми писали про деталі розслідування диверсії на газогонах, що сталася 26 вересня 2022 року поблизу острова Борнгольм. Слідчі у Німеччині переконані, що вибухівку на трубопроводи заклала група українських водолазів, серед яких, за їхньою версією, був і Журавльов.

Восени 2025 року українець уже перебував під вартою у Польщі, однак варшавський суд звільнив його, поставивши під сумнів юрисдикцію Німеччини щодо подій у міжнародних водах.

У серпні 2026 року Журавльова затримали у Хорватії, куди він прибув із Польщі як консультант для зйомок художньої стрічки про підрив Північних потоків.