Суд конфіскував авто полтавчанина за їзду в нетверезому стані

Октябрський районний суд Полтави конфіскував автомобіль у чоловіка, який неодноразово порушував правила дорожнього руху. Водія вже тричі зупиняли п'яним за кермом.

Однак ані штраф, ані заборона водіння не вплинули на порушника. Саме тому суд вирішив конфіскувати авто.

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Окрім конфіскації Mitsubishi Lancer, суд призначив порушнику штраф 51 000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.

Чоловік і раніше мав проблеми із законом

Постанова ще не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному суді.

З'ясувалося, що Сергій Клімов втретє за рік сів за кермо свого Mitsubishi Lancer п'яним. З матеріалів адмінпровадження стало відомо, що Октябрський райсуд вже двічі притягав до відповідальності чоловіка за керування автомобілем у нетверезому стані – 16 листопада та 21 грудня.

В обох випадках суд призначав:

10 200 гривень штрафу,

позбавляв Клімова права керувати автомобілем на строк 1 рік.

5 червня 2021 року чоловіка втретє затримали п'яним за кермом. На судове засідання Сергій так і не з'явився. Тому суд постановив, що для припинення такої протиправної діяльності транспортний засіб підлягає конфіскації.