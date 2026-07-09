Тищенко вніс за себе заставу у розмірі 10 мільйонів гривень

Народний депутат Микола Тищенко самостійно вніс 10 мільйонів гривень застави за справу, в якій є підозрюваним. Ідеться про ймовірне вимагання мільйона доларів за "розв'язання питання" з кол-центрами.

Про це пише Суспільне.

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Що відомо про заставу, яку вніс Тищенко сам за себе?

Інформацію про те, що заставу вже внесли повідомив журналістам адвокат Миколи Тищенка.

За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа,

– сказав адвокат.

Також він розповів щодо апеляції на рішення ВАКС про запобіжний захід у справі про вимагання хабаря.

"Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подання чи неподання", – зауважив адвокат.

Нагадаємо, НАБУ та САП 29 червня оголосила підозру Миколі Тищенку у вимаганні мільйона доларів за "розв'язання питання" з кол-центрами та внесенні неправдивої інформації в декларацію. За версією слідства, депутат легалізував 12,6 мільйона гривень незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.

А вже 3 липня ВАКС обрав запобіжний захід нардепові у вигляді застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Також суд зобов'язав нардепа виконувати низку обов’язків, серед яких – прибувати до слідчого чи суду за першою вимогою, здати на зберігання закордонні паспорти, носити електронний засіб контролю та не відлучатися за межі Києва без дозволу детектива, прокурора та суду.