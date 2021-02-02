Погана дівчинка, пишаюся тобою: суд над Навальним розпочався із жартів опозиціонера

Суд над Олексієм Навальним у вівторок, 2 лютого, розпочався із жартів опозиціонера. Зокрема, Навальний в'їдливо прокоментував заміну судді за лічені хвилини до засідання.

Джерело: телеграм-канал RadioSvoboda

Перед початком судового засідання суддю Юлію Окуневу раптово замінили на суддю Наталію Репникову.

Коли служителька Феміди звеліла Навальному представитися, він зауважив: "Ви самі не представилися, хіба ви Окунева?".

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На запитання "де ви мешкаєте", Навальний відповів з гумором: "у СІЗО №1".

Окрім того, опозиціонер вирішив розрадити свою дружину Юлію жартом.

У моїй камері тебе показували по телевізору, сказали, що злісно порушуєш, погана дівчинка, пишаюся тобою,

– заявив Навальний.

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