Одіозному ексглаві ДФС Насірову суд продовжив зобов'язання на 2 місяці, – Суспільне

Вищий антикорупційний суд продовжив екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов'язання до 10 червня. Його підозрюють у хабарництві.

Судове засідання пройшло у четвер, 10 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Суд наклав на Насірова низку обов'язків

Суд задовольнив клопотання прокурора та наклав на Насірова низку обов'язків.

Зокрема, йому не можна виїжджати за межі Київської області, потрібно носити електронний браслет та здати свій закордонний паспорт.

Нагадаємо, що суд над Насіровим мав пройти ще напередодні, 9 квітня. Але захист заявив, що його підзахисний мобілізувався до ЗСУ, тому подав клопотання про зупинення кримінального провадження.

Щоправда, уже 10 квітня командир 101 бригади, де нібито підсудний мав служити сапером, скасував свій наказ та визнав помилку.

Наразі у бригаді проводять службове розслідування щодо цього випадку.

Нагадаємо, що Роман Насіров отримав понад 722 мільйони гривень хабаря. За ці кошти він мав забезпечити відшкодування ПДВ у понад 3,2 млрд гривень підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам. Ймовірно, йдеться про олігарха Олега Бахматюка та його UkrLandFarming.