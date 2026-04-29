Купив BMW і Mercedes: нардепа Шевченка судитимуть за легалізацію понад 9 мільйонів гривень

Чинний народний депутат України постане перед судом. Йдеться про справу щодо легалізації незаконно набутих коштів сумою в 9 мільйонів гривень.

Про це йдеться у пресрелізі НАБУ. Варто наголосити, що бюро не вказувало ім'я нардепа, однак обізнані джерела повідомили 24 Каналу, що йдеться про Євгена Шевченка.

До теми "Нічого іншого і не очікував": суд залишив підозрюваного у держзраді нардепа Шевченка під вартою

У якій справі судитимуть Євгена Шевченка?

За даними слідства, народний депутат пообіцяв представникам приватного товариства посприяти за певну суму в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але останній жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, парламентар розробив схему їх легалізації.

14,5 мільйонів гривень перерахували юридичній фірмі родича як оплату за "правові послуги". Частину цих коштів, понад 9 мільйонів гривень, перевели на інший рахунок і придбали за них 2 автомобілі: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG,

– зазначили у НАБУ.

Цими транспортними засобами обвинувачений почав відкрито користуватися, удаючи ніби автівки він придбав за законні доходи від підприємницької діяльності.

За що раніше судили Шевченка?

У листопаді 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру у державній зраді. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Згодом арешт неодноразово продовжували – спочатку до березня 2025 року, а пізніше ще на кілька місяців.

Улітку 2025 року слідчі заявили про нові підозри. За даними СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР, Шевченко міг вимагати гроші у компанії, що імпортувала мінеральні добрива з Білорусі. Йдеться про суму близько 14 мільйонів гривень за нібито "розв'язання проблем" із постачанням. За версією слідства, кошти перераховувалися на рахунки, пов’язані з його родиною, а також могли мати місце регулярні платежі за сприяння у постачанні.

Восени 2025 року Шевченку повідомили ще одну підозру – у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що він заволодів понад 9 мільйонами гривень, пообіцявши допомогу з перевезенням добрив через кордон. Після отримання грошей, як стверджують правоохоронці, він припинив виконання домовленостей. Справу щодо цих епізодів передали до суду.

Наразі за всі злочини народному депутатові загрожує довічне ув'язнення.