Купив BMW і Mercedes: нардепа Шевченка судитимуть за легалізацію понад 9 мільйонів гривень
- Народного депутата Євгена Шевченка судитимуть за легалізацію 9 мільйонів гривень, отриманих за обіцянку посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив.
- Шевченко придбав автомобілі BMW X5 M і Mercedes-Benz G 63 AMG, використовуючи незаконно отримані кошти, які були переведені на рахунок родича як оплата за "правові послуги".
Чинний народний депутат України постане перед судом. Йдеться про справу щодо легалізації незаконно набутих коштів сумою в 9 мільйонів гривень.
Про це йдеться у пресрелізі НАБУ. Варто наголосити, що бюро не вказувало ім'я нардепа, однак обізнані джерела повідомили 24 Каналу, що йдеться про Євгена Шевченка.
У якій справі судитимуть Євгена Шевченка?
За даними слідства, народний депутат пообіцяв представникам приватного товариства посприяти за певну суму в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але останній жодних дій в інтересах компанії не вчинив.
Аби приховати незаконне походження коштів, парламентар розробив схему їх легалізації.
14,5 мільйонів гривень перерахували юридичній фірмі родича як оплату за "правові послуги". Частину цих коштів, понад 9 мільйонів гривень, перевели на інший рахунок і придбали за них 2 автомобілі: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG,
– зазначили у НАБУ.
Цими транспортними засобами обвинувачений почав відкрито користуватися, удаючи ніби автівки він придбав за законні доходи від підприємницької діяльності.
За що раніше судили Шевченка?
У листопаді 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру у державній зраді. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Згодом арешт неодноразово продовжували – спочатку до березня 2025 року, а пізніше ще на кілька місяців.
Улітку 2025 року слідчі заявили про нові підозри. За даними СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР, Шевченко міг вимагати гроші у компанії, що імпортувала мінеральні добрива з Білорусі. Йдеться про суму близько 14 мільйонів гривень за нібито "розв'язання проблем" із постачанням. За версією слідства, кошти перераховувалися на рахунки, пов’язані з його родиною, а також могли мати місце регулярні платежі за сприяння у постачанні.
Восени 2025 року Шевченку повідомили ще одну підозру – у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що він заволодів понад 9 мільйонами гривень, пообіцявши допомогу з перевезенням добрив через кордон. Після отримання грошей, як стверджують правоохоронці, він припинив виконання домовленостей. Справу щодо цих епізодів передали до суду.
Наразі за всі злочини народному депутатові загрожує довічне ув'язнення.