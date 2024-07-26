Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон: онлайн-трансляція

Сьогодні, 26 липня, резонансна справа щодо вбивства Фаріон слухається у Галицькому райсуді Львова. Наразі підозрюваному обирають запобіжний захід.

Напередодні нападника, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, затримали правоохоронці. Зараз у суді йому обирають запобіжний захід.

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Підозрюваному у вбивстві Фаріон обирають запобіжний захід

О 17:12 засідання суду щодо запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Фаріон відновили. Але адвокат підозрюваного Ігор Сулима попросив технічну перерву на 5 – 10 хвилин. Наразі процес триває.

Водночас прокурор просить запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави для підозрюваного у вбивстві. У мережі також показали відео з зали суду, де підозрюваний відмовився відповідати на питання судді.

Суд щодо вбивства Ірини Фаріон: дивіться відео