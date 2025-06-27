Суд обрав Чернишову запобіжний захід: міністр заперечує обвинувачення

Міністру національної єдності Олексію Чернишову суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 120 мільйонів гривень. Він підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Вищий антикорупційний суд провів засідання щодо справи Чернишова Міністр національної єдності нещодавно повернувся до України та 27 червня прийшов до ВАКС. Суд мав обрати віцепрем’єр-міністру запобіжний захід. НАБУ і САП підозрюють посадовця в тому, що він разом з колегами мав відношення до незаконного отримання земельної ділянки у Києві, що призвело б до втрати державою нерухомості на суму понад 1 мільярд гривень. Вивчивши деталі справи, суд призначив Олексію Чернишову покарання у вигляді застави у понад 120 мільйонів гривень. У клопотання про запобіжний захід також пропонується змусити Чернишова носити електронний браслет, здати паспорти, заборонити виїзд за кордон та спілкування з іншими фігурантами.

За словами прокурора, ця справа досі розслідується, тож Олексій Чернишов потенційного може перешкоджати слідчим діям.

Натомість адвокати Чернишова кажуть, що звинувачення в його бік є "голослівними" та "необгрунтованими". Міністр сказав, що також не розуміє, чому його звинувачують, але не відмовляється співпрацювати зі слідством. Він хоче далі працювати для "збереження й розвитку зв’язків з українцями, які вимушено виїхали за кордон".

Головне: я нікуди не планую тікати. Не розумію, від кого і від чого мені потрібно переховуватися. Не маю таких намірів і ніколи не мав. Я є членом українського уряду. Я давав присягу. Вважаю, що головне, що стоїть на кону сьогодні — це моя репутація. І це головна застава сьогоднішнього дня. Хотів би, щоб це було відповідно враховано,

– сказав Олексій Чернишов на засіданні.

Захист міністра також вважає, що правоохоронці мали дочекатися повернення Чернишова в Україну, а не розголошувати свої нібито вигадані звинувачення.

Нагадаємо, понад рік тому приватний забудовник звернувся до посадовців Мінрегіону, щоб отримати земельну ділянку в Києві під зведення житлового комплексу. За інвестиційними договорами компанія мала віддати державі частину квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Але слідчі встановили, що землю та будівлі на ній оцінили на понад 1 мільярд гривень менше. До того ж як "винагороду" топпосадовцям також обіцяли знижку на квартири.

Чернишов зазначив, що щодо нього йдеться про три частини обвинувачення: виділення землі, отримання знижок на квартири та отримання в подарунок книги із зібранням Григорія Сковороди вартістю 1000 доларів.