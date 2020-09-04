Київський суд обрав запобіжний захід для президента збанкрутілого банку "Аркада". Суд призначив банкіру покарання у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів. Очільник "Аркади" має право внести заставу у розмірі 21 мільйона гривень.

Підозрюваного взяли під варту просто у залі суду. Про це 4 вересня повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

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У чому підозрюють банкіра

Президента банку "Аркада" підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень. Саме така сума була виведена з фондів фінансування

будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у Києві.

Яке покарання може отримати президент "Аркади"

Якщо вину банкіра доведуть, чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування правоохоронці викрили, що у червні 2018 року президент "Аркади" разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошей із фондів фінансування будівництва.

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