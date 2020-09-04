Президента "Аркади" взяли під варту в залі суду: яке покарання чекає банкіра
Київський суд обрав запобіжний захід для президента збанкрутілого банку "Аркада". Суд призначив банкіру покарання у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів. Очільник "Аркади" має право внести заставу у розмірі 21 мільйона гривень.
Підозрюваного взяли під варту просто у залі суду. Про це 4 вересня повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
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У чому підозрюють банкіра
Президента банку "Аркада" підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень. Саме така сума була виведена з фондів фінансування
будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у Києві.
Яке покарання може отримати президент "Аркади"
Якщо вину банкіра доведуть, чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Під час досудового розслідування правоохоронці викрили, що у червні 2018 року президент "Аркади" разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошей із фондів фінансування будівництва.
Банкрутство банку "Аркада": що відомо
- Рішенням НБУ банк "Аркада" визнаний несплатоспроможним. Напередодні його капітали зменшилися менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня. Головною причиною банкрутства "Аркади" в НБУ назвали втрату нерухомості: будівлі та земельної ділянки у Києві на вулиці Ольгинській.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив у банку тимчасову адміністрацію і розпочав процедуру виведення "Аркади" з ринку.
- Через фінансові проблеми "Аркади" понад 30 тисяч людей так і не змогли отримати квартири у житлових комплексах "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах", будівництвом яких займався банк "Аркада".
- У травні та липні 2020 року інвестори, які вклали гроші у ЖК "Аркади", провели дві акції протесту.
- Віталій Кличко заявив, що влада Києва на боці обманутих вкладників. Він доручив Київміськбуду провести аудит ЖК "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах".
- Глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше ніж 5 тисяч осіб) отримають вкладені гроші у повному обсязі.