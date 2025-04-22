22 квітня, 15:07
Суд обрав запобіжний захід заступнику Кличка
Суд обрав запобіжний захід для заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, якого раніше відсторонили від посади. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Що відомо про запобіжний захід для Прокопіва
Раніше заступника голови КМДА Володимира Прокопіва вже відсторонили від виконання обов'язків. Також йому було оголошено підозру в організації схеми переправлення "ухилянтів" через держкордон.
Вже вдень 22 квітня у Офісі генпрокурора повідомили виданню, що Прокопіва було відправлено під цілодобовий домашній арешт на 60 днів (до 20 червня).
Також він має носити електронний браслет та здати свій закордонний паспорт.