Через брехливу заяву Путіна: суд ООН розгляне позов України до Росії

Міжнародний суд ООН ухвалив рішення розглянути позов України до Росії. Усе через те, що Кремль вигадує фейки й намагається звинуватити Київ у геноциді російськомовного населення на Донбасі й подати це як причину початку війни.

Суд ООН вирішив частково розглянути претензії України. Водночас суд не розглядатиме дії Росії. Зокрема, те, що повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну відбулося під приводом порятунку російськомовного населення на Сході України від геноциду. В ООН заявили, що це – начебто не відповідає Конвенції.

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Українська сторона просить суд визнати, що Росія порушила конвенції, коли визнала так звану "незалежність" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Водночас тут суд теж виявився "безсилим".

Фактично суд ООН розгляне лише те, що Росія безпідставно звинуватила Україну у геноциді (раніше з такою цинічною та брехливою заявою виступив диктатор Володимир Путін). Мовиться, що це може безпосередньо може порушувати Конвенцію про геноцид.

Нагадаємо, що Росія – досі у Радбезі ООН й навіть головувала там.

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Те, що суд ООН відкинув частину претензій до Росії, дуже потішило країну-агресорку. Марія Захарова – спікерка російського мзс – видала, що справа начебто розвалилася. Водночас скільки б росіяни не тішилися, їм доведеться відповісти за геноцид, який окупанти скоюють в Україні. Ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх планів.