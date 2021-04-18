До довічного ув'язнення: суд в Парижі засудив білоруса за вбивство 9 миротворців

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У Франції заочно засудили до довічного ув'язнення білоруського льотчика Юрія Сушкіна. Суд встановив, що саме він завдав удару по французькій військовій базі у 2004 році. У результаті чого загинули 9 французьких миротворців.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Суд визнав, що саме білоруський льотчик керував штурмовиком Су-25 урядових сил Кот-д'Івуару під час громадянської війни у 2004 році. Наразі суд не знає, де перебуває засуджений.

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Коротко про події в 2004 році

  • У листопаді 2004 року білоруський льотчик завдав ракетно-бомбового удару по французькій військовій базі.
  • Через кілька годин французькі військово-повітряні сили за наказом президента Жака Ширака здійснили наліт на аеропорт столиці Кот-д'Івуару Ямусукро і знищили всю військову авіацію країни.
  • А це 2 куплених у білоруської армії штурмовика, якими управляли змішані екіпажі з івуарійських офіцерів та російськомовних найманців.

Що встановило слідство

Судовий три тижні розглядав справу. Винними у заподіянні удару по військових у місті Буаке визнали Юрія Сушкіна та двох офіцерів івуарійських ВПС.

Зверніть увагу! Суд встановив, що тоді загинули 10 людей – 9 французьких миротворців і американський співробітник гуманітарної місії. Натомість 38 осіб отримали поранення.

Суд опитав понад 90 свідків. Видання Міжнародне французьке радіо повідомляє, що серед них були:

  • колишня міністерка оборони Франції Мішель Алліо-Марі;
  • колишні глави МЗС та МВС Мішель Барньє та Домінік де Вільпен;
  • колишній начальник служби зовнішньої розвідки країни;
  • командувач миротворчою операцією "Єдиноріг";
  • командир французької бази в Буаке.

Проте, слідство так і не дізналось:

  • ім'я другого російськомовного пілота;
  • хто наказав завдати удару по базі;
  • чому французькі військові відпустили без висунення звинувачень групу з вісьмох білорусів, зокрема Сушкіна, яких затримали через кілька днів після інциденту;
  • де Сушкін перебуває зараз.

Що ще відомо про війну в Кот-д'Івуарі

  • За версією французької сторони, авіаудар був спровокований націоналістичним оточенням президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо, щоб змусити французів залишити свою колишню колонію.
  • Під час конфлікту влада республіки звинувачувала Париж у військовому вторгненні і вимагала виведення миротворців.
  • Сам політик, який став першим в історії главою держави, який постав перед Міжнародним кримінальним судом за злочини проти людства, провину уряду за інцидент заперечує.
  • У свідченнях слідству він заявив, що удар був спровокований Парижем, щоб усунути його від влади.

Коротко про французько-івуарійський конфлікт

  • У листопаді 2004 року між Францією та Кот-д'Івуаром відбувся обмін авіаційними ударами. Ймовірно, президент Кот-д'Івуару, наказав провести серію авiанальотів на позиції повстанців "Нової сили". Саме тоді загинули французькі миротворці.
  • Літаки, ймовірно, були білоруськими, льотчики також громадянами цієї країни. Згодом Франція відповіла на удар.
  • Згодом президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо заявив, що удар по позиціях миротворців був помилкою та запевнив, що "Кот-д'Івуар не воює з Францією".
  • У містах країни пройшли антифранцузькі акції, відбувся один бій. Та конфлікт був нетривалим, сторони почали мирні переговори. Тоді загинуло понад 40 людей. За даними Вікіпедії.