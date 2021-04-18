До довічного ув'язнення: суд в Парижі засудив білоруса за вбивство 9 миротворців

У Франції заочно засудили до довічного ув'язнення білоруського льотчика Юрія Сушкіна. Суд встановив, що саме він завдав удару по французькій військовій базі у 2004 році. У результаті чого загинули 9 французьких миротворців.
Джерело:"Радіо Свобода"
Суд визнав, що саме білоруський льотчик керував штурмовиком Су-25 урядових сил Кот-д'Івуару під час громадянської війни у 2004 році. Наразі суд не знає, де перебуває засуджений.
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Коротко про події в 2004 році
- У листопаді 2004 року білоруський льотчик завдав ракетно-бомбового удару по французькій військовій базі.
- Через кілька годин французькі військово-повітряні сили за наказом президента Жака Ширака здійснили наліт на аеропорт столиці Кот-д'Івуару Ямусукро і знищили всю військову авіацію країни.
- А це 2 куплених у білоруської армії штурмовика, якими управляли змішані екіпажі з івуарійських офіцерів та російськомовних найманців.
Що встановило слідство
Судовий три тижні розглядав справу. Винними у заподіянні удару по військових у місті Буаке визнали Юрія Сушкіна та двох офіцерів івуарійських ВПС.Зверніть увагу! Суд встановив, що тоді загинули 10 людей – 9 французьких миротворців і американський співробітник гуманітарної місії. Натомість 38 осіб отримали поранення.
Суд опитав понад 90 свідків. Видання Міжнародне французьке радіо повідомляє, що серед них були:
- колишня міністерка оборони Франції Мішель Алліо-Марі;
- колишні глави МЗС та МВС Мішель Барньє та Домінік де Вільпен;
- колишній начальник служби зовнішньої розвідки країни;
- командувач миротворчою операцією "Єдиноріг";
- командир французької бази в Буаке.
Проте, слідство так і не дізналось:
- ім'я другого російськомовного пілота;
- хто наказав завдати удару по базі;
- чому французькі військові відпустили без висунення звинувачень групу з вісьмох білорусів, зокрема Сушкіна, яких затримали через кілька днів після інциденту;
- де Сушкін перебуває зараз.
Що ще відомо про війну в Кот-д'Івуарі
- За версією французької сторони, авіаудар був спровокований націоналістичним оточенням президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо, щоб змусити французів залишити свою колишню колонію.
- Під час конфлікту влада республіки звинувачувала Париж у військовому вторгненні і вимагала виведення миротворців.
- Сам політик, який став першим в історії главою держави, який постав перед Міжнародним кримінальним судом за злочини проти людства, провину уряду за інцидент заперечує.
- У свідченнях слідству він заявив, що удар був спровокований Парижем, щоб усунути його від влади.
Коротко про французько-івуарійський конфлікт
- У листопаді 2004 року між Францією та Кот-д'Івуаром відбувся обмін авіаційними ударами. Ймовірно, президент Кот-д'Івуару, наказав провести серію авiанальотів на позиції повстанців "Нової сили". Саме тоді загинули французькі миротворці.
- Літаки, ймовірно, були білоруськими, льотчики також громадянами цієї країни. Згодом Франція відповіла на удар.
- Згодом президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо заявив, що удар по позиціях миротворців був помилкою та запевнив, що "Кот-д'Івуар не воює з Францією".
- У містах країни пройшли антифранцузькі акції, відбувся один бій. Та конфлікт був нетривалим, сторони почали мирні переговори. Тоді загинуло понад 40 людей. За даними Вікіпедії.