Оголосили в розшук та засудили: суд покарав командира "Беркута" Костенка за побиття активістів

24 червня 2021 , 15:01
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Джерело:

"Адвокатська дорадча група"

Соснівський районний суд Черкас 22 червня засудив командира луганського "Беркута" Валерія Костенка у справі про активістів під час Революції Гідності. Мовиться про події 23 – 27 січня 2014 року.

Суд дав Валерію Костенку до 4 років позбавлення волі заочно, адже ще від 2015 року він перебуває у розшуку.

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Служителі Феміди визнали Костенка винним за статтями:

  • 171 про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів;
  • 365 про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Окрім заочного покарання, йому також заборонили обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Чи задоволені рішенням суду потерпілі

Як зазначили в "Адвокатській дорадчій групі", потерпілі у справі Олег Собченко та Станіслав Кухарчук задоволені тим, що справа дійшла до вироку, але вважають, що покарання могло бути й більшим.

У чому звинувачують Костенка

Під час Революції Гідності у січні 2014 року в багатьох обласних центрах активісти займали приміщення органів влади. Так сталося й у Черкасах. 23 січня 2014 року протестувальники зайняли нижні поверхи ОДА, але вже за декілька годин силовики відбили будівлю та заарештували кілька десятків людей.

Костенко був одним з тих беркутівців, які жорстоко били та затримували людей під Черкаською ОДА. 

Що відомо про Костенка?

Від початку війни на Донбасі луганський "Беркут" у повному складі, разом із командиром Валерієм Костенком, перейшов на бік бойовиків. За інформацією станом на 2019 рік він воював проти України на Донбасі та навіть очолював підрозділ спецпризначення так званої народної міліції "ЛНР".
Автор: Альона Захарова