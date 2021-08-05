Суд покарав російського найманця, який обстрілював позиції ЗСУ на Донбасі

Суд виніс виніс вирок проросійському бойовику, який воював проти України на Донбасі. Чоловік проведе за ґратами 10 років.

Матеріали про порушення, скоєні зловмисником, передали Служба безпеки України. Вирок вже набув законної сили.

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За даними СБУ, бойовик з Донеччини чинив збройний опір силам АТО та ООС й обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Чоловіка визнали винним за статтями про:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Як затримували бойовика

Українські контррозвідники затримали російського найманця у травні – на лінії розмежування. Він збирав дані про підрозділи ЗСУ. З'ясувалося, що зловмисник – уродженець Горлівки. З 2016 року чоловік працював на окупантів. Правоохоронці знайшли у нього військовий квиток та посвідчення, видане терористичними організаціями.



Проросійський бойовик проведе 10 років у в'язниці / Фото СБУ

Зазначимо, що перед судом незабаром постане проросійський бойовик, який готував дітей для служби у лавах окупантів. Зловмисника вже оголосили у розшук.