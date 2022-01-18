Суд покарав понад 80 організаторів фейкового "референдуму" на Донбасі

Протягом 2021 року про підозри оголосили понад 100 організаторам так званого "референдуму" 2014 року на Донбасі. Понад 80 із них вже засудили.

У СБУ зазначили, що відомство продовжує системні заходи щодо викриття і притягнення до відповідальності людей, причетних до злочинів проти державної безпеки на Сході України.

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Покарали 80 організаторів "референдуму" на Донбасі

Протягом 2021 року правоохоронці повідомили про підозри понад 100 організаторам антиконституційного "референдуму" 2014 року в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами СБУ більше ніж 80 зловмисників – засуджено,

– заявили у відомстві.

Серед покараних – депутати селищних рад, так звані "голови виборчих дільниць" та ворожі агітатори.

Зловмисників продовжують виявляти

Від початку 2022 року виявили ще 5 жителів регіону, які сприяли в організації та проведенні псевдореферендуму.

За інформацією слідства, вони були учасниками так званих "дільничних виборчих комісій" і здійснювали збір підписів за "легітимізацію" незаконних збройних формувань окупованих територій Луганщини та Донеччини.

Наразі суд визнав зловмисників винними у вчиненні злочинів за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Агресія Росії на Донбасі та псевдореферендум

Навесні 2014 року Росія почала збройну агресію на Сході України, яка триває й досі.

У травні того року на Донбасі провели так званий "референдум". За його підсумками окупанти оголосили про "державну самостійність" і "незалежність від України" окремих регіонів Луганської та Донецької областей.

Результатів псевдореферендуму не визнає ні Україна, ні весь цивілізований світ.

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