Суд покарав понад 80 організаторів фейкового "референдуму" на Донбасі
Джерело:СБУ
Протягом 2021 року про підозри оголосили понад 100 організаторам так званого "референдуму" 2014 року на Донбасі. Понад 80 із них вже засудили.
У СБУ зазначили, що відомство продовжує системні заходи щодо викриття і притягнення до відповідальності людей, причетних до злочинів проти державної безпеки на Сході України.
Читайте також Організаторка фейкового "референдуму" на Донбасі отримала 5 років в'язниці
Покарали 80 організаторів "референдуму" на Донбасі
Протягом 2021 року правоохоронці повідомили про підозри понад 100 організаторам антиконституційного "референдуму" 2014 року в Донецькій та Луганській областях.
За матеріалами СБУ більше ніж 80 зловмисників – засуджено,
– заявили у відомстві.
Серед покараних – депутати селищних рад, так звані "голови виборчих дільниць" та ворожі агітатори.
Зловмисників продовжують виявляти
Від початку 2022 року виявили ще 5 жителів регіону, які сприяли в організації та проведенні псевдореферендуму.
За інформацією слідства, вони були учасниками так званих "дільничних виборчих комісій" і здійснювали збір підписів за "легітимізацію" незаконних збройних формувань окупованих територій Луганщини та Донеччини.
Наразі суд визнав зловмисників винними у вчиненні злочинів за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Агресія Росії на Донбасі та псевдореферендум
- Навесні 2014 року Росія почала збройну агресію на Сході України, яка триває й досі.
- У травні того року на Донбасі провели так званий "референдум". За його підсумками окупанти оголосили про "державну самостійність" і "незалежність від України" окремих регіонів Луганської та Донецької областей.
- Результатів псевдореферендуму не визнає ні Україна, ні весь цивілізований світ.
Дізнайтеся більше – як Росія влаштувала етноцид на Донбасі: дивіться відео