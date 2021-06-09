На користь видавництва Vivat: суд постановив стягнути з Медведчука майже 300 тисяч гривень

Віктор Медведчук має виплатити майже 300 тисяч гривень на користь видавництва Vivat. Проросійський політик намагався через суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", однак програв.

Київський апеляційний суд отримав заяву від видавництва Vivat 15 квітня. У ній мовилося про стягнення з Медведчука понад 270 тисяч гривень (витрати на професійну правову допомогу) та понад 56 тисяч гривень (витрати, пов'язані з явкою представників до суду).

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Окрім того, видавництво Vivat вимагало компенсувати витрати на сплату судового збору та подання апеляційної скарги.

Медведчук просив у суду відмовити видавництву у задоволенні вимог.

Водночас суд частково задовольнив позов Vivat. У рішенні мовиться, що витрати "є співрозмірними зі складністю справи". Суд ухвалить стягнути з Медведчука 295,7 тис. грн витрат на правову допомогу і 2,3 тисячі гривень судового збору на користь видавництва Vivat.

Проросійський політик має сплатити 295,7 тисячі грн витрат на правову допомогу і 2,3 тисячі гривень судового збору на користь видавництва Vivat.

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