Суд прийняв рішення про символіку дивізії "Галичина": що каже В’ятрович

Адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Українського інституту нацпам'яті та його ексголови Володимира В'ятровича. Мова йде про їхній висновок, що символіка дивізії військ СС "Галичина" не належить до націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. В’ятрович наголосив, що в рішенні йдеться саме про висновок інституту, а не про саму символіку.

Рішення про символіку прийняли на засіданні суду 27 травня, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про справу та судове рішення

Окружний адміністративний суд Києва розглядав позов, який подали ще у 2017 році до тоді голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.

Він у травні 2017 року заявив, що символіка дивізії СС "Галичина" не потрапляє під засудження комуністичного і нацистського режимів та заборону їхньої символіки.

Адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Українського інституту нацпам’яті та його колишнього голови В'ятровича. Та зобов'язав інститут утриматися від поширення таких висновків.

Що каже сам В'ятрович

В оприлюдненому рішенні суду немає інформації про те, чи є символіка дивізії "Галичина" є символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму, написав він у фейсбуці.

Суд вирішив, що Інститут нацпам’яті не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської,

– зазначив В’ятрович.

Та додав, що дивується як інститут як центральний орган виконавчої влади міг не відповісти людині.



Копія рішення суду про символіку дивізії "Галичина" / Фейсбук В’ятровича

Що відомо про дивізію "Галичина"? 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" – підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943 – 1945 роках. Складався з українців переважно греко-католицького віросповідання – галичан.