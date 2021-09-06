Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ Києва Щеголєву через розгін Майдану

Шевченківський суд Києва 6 вересня продовжив запобіжний захід колишньому начальнику СБУ в Києві Олександру Щеголєву. Підозрюваний перебуватиме під особистим зобов'язанням до 4 листопада.

Щеголєва підозрюють у розгоні Майдану вночі проти 19 лютого 2014 року. Наразі суд перейшов до дослідження відео з камер спостереження.

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Шевченківський суд продовжив Олександру Щеголєву запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 4 листопада 2021 року,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Олександра Щеголєва Керівником Служби безпеки України в Києві чоловіка призначив президент-втікач Віктор Янукович у 2013 році. Перед тим Щеголєв був заступником керівника СБУ на Донеччині. 20 серпня 2015 року начальника затримали, а наступного дня Печерський суд Києва його заарештував. Його звинуватили в: організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, зокрема її силової фази у Будинку профспілок. 26 червня 2019 року Шевченківський суд пом'якшив запобіжний захід Щеголєву. З СІЗО його перевели під домашній арешт. Керівником Служби безпеки України в Києві чоловіка призначив президент-втікач Віктор Янукович у 2013 році. Перед тим Щеголєв був заступником керівника СБУ на Донеччині. 20 серпня 2015 року начальника затримали, а наступного дня Печерський суд Києва його заарештував. Його звинуватили в:26 червня 2019 року Шевченківський суд пом'якшив запобіжний захід Щеголєву. З СІЗО його перевели під домашній арешт.