Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ Києва Щеголєву через розгін Майдану
6 вересня 2021 , 14:56Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Адвокатської дорадчої групи
Шевченківський суд Києва 6 вересня продовжив запобіжний захід колишньому начальнику СБУ в Києві Олександру Щеголєву. Підозрюваний перебуватиме під особистим зобов'язанням до 4 листопада.
Щеголєва підозрюють у розгоні Майдану вночі проти 19 лютого 2014 року. Наразі суд перейшов до дослідження відео з камер спостереження.
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Шевченківський суд продовжив Олександру Щеголєву запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 4 листопада 2021 року,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про Олександра ЩеголєваКерівником Служби безпеки України в Києві чоловіка призначив президент-втікач Віктор Янукович у 2013 році. Перед тим Щеголєв був заступником керівника СБУ на Донеччині. 20 серпня 2015 року начальника затримали, а наступного дня Печерський суд Києва його заарештував. Його звинуватили в:
- організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, зокрема її силової фази у Будинку профспілок.