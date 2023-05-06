Суд Берліна скасував заборону на демонстрацію українських прапорів 8 та 9 травня
Джерело:Укрінформ
Берлінський адмінсуд скасував заборону на демонстрацію українських прапорів 8 та 9 травня. Відповідне рішення опублікували увечері 5 травня.
Світ 8 травня вшановує День пам'яті та примирення. Тим часом у росіян загострюється "побєдобесіє". За декілька днів до цього у Берліні заборонили російські прапори.
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Заборону українського прапора скасували
Також на 8 – 9 травня спершу ухвалили цинічне рішення про заборону українського прапора. Водночас згодом його скасували. Право використовувати українську символіку під час цих днів вибороли українські активісти з "Віче Берлін".
Так, я можу це підтвердити! Ми виграли суд проти поліції Берліна і заборону на українські прапори буде скасовано! Це означає, що в понеділок і вівторок, як і в будь-який інший день, кожен може використовувати українські прапори,
– заявили в організації.
Раніше місцева влада заявила, що у Берліні продовжили роботу центру для переселенців у колишньому аеропорту "Тегель". Він діятиме щонайменше до вересня 2023 року. Німеччина продовжує приймати українців, які вимушені рятуватися від російської агресії.