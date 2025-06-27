"Для мене це величезний виклик": Чернишов прокоментував запобіжний захід собі

27 червня суд обрав запобіжний захід віцепрем'єру Чернишову у вигляді 120 мільйонів гривень застави. Він прокоментував це рішення.

Чернишов вважає таку суму застави необґрунтовано високою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Чернишов прокоментував запобіжний захід, що йому обрав суд

Віцепрем'єр Олексій Чернишов прокоментував запобіжний захід, що йому обрав суд. Він заявив, що сума застави у 120 мільйонів гривень є занадто великою, зважаючи ще й на те, що його рахунки наразі заблоковані через юридичні обмеження.

Це надзвичайно велика сума, особливо з урахуванням фактичного стану моїх фінансів. Буду шукати можливості і вирішувати це питання,

– заявив Чернишов.

Він також наголосив, що наміру йти у відставку не має.

Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють посадовця в тому, що він разом з колегами мав відношення до незаконного отримання земельної ділянки у Києві, що призвело б до втрати державою нерухомості на суму понад 1 мільярд гривень.

Вивчивши деталі справи, суд частково задовольнив клопотання та призначив Олексію Чернишову покарання у вигляді застави у понад 120 мільйонів гривень. Термін дії запобіжного заходу – 2 місяці.

У клопотання про запобіжний захід також змусили Чернишова:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

не їхати з України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками.

За словами прокурора, ця справа досі розслідується, тож Олексій Чернишов потенційного може перешкоджати слідчим діям.