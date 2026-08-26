Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, ця компанія, перебуваючи у процесі банкрутства, подала клопотання у рамках провадження №913/266/20, в якому просить дозволу інвестувати 300 мільйонів гривень "вільних" коштів у держоблігації на 3 роки. Водночас "Укрінком", за різними даними, винен своїм кредиторам близько 3 мільярдів гривень та майже 2/3 цього боргу має повернути державі.

До слова, ПАТ "Укрінком" пішов у банкрутство через борг у скромні 100 тисяч гривень. Ця сума різко контрастує з наявними у компанії 300 мільйонами "вільних" коштів і її мільярдними боргами. Така невідповідність дає підстави припускати, що банкрутство контрольоване та спрямоване на ухилення від погашення боргів.

ПАТ "Укрінком" – це компанія, яку створили на основі ПАТ "Укрінбанк" після того, як Національний банк України визнав банк неплатоспроможним. Тоді Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банку гарантовані суми на 1,8 мільярда гривень, профінансованих за рахунок кредитних коштів, запозичених у держави. Після цього колишні акціонери перереєстрували банк як небанківську установу, перенесли юридичну адресу з Києва до Сєвєродонецька і почали наполягати на тому, що саме ця компанія є правонаступницею банку. Сьогодні загальна заборгованість перед кредиторами становить близько 3 мільярдів гривень, а Фонд гарантування залишається найбільшим кредитором.

Питання, яке має вирішити суд у зв'язку з новим клопотанням, – чому кошти, які має компанія, пропонується не спрямувати на розрахунки з кредиторами, а "заморозити" в облігаціях на 3 роки заради подальшого власного прибутку. Та чому кошти, що мають повернутися до держбюджету і працювати на зміцнення обороноздатності країни, намагаються перетворити на інструмент заробітку за рахунок держави.