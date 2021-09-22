Суд відкрив справу щодо анулювання ліцензії каналу "НАШ"

Окружний адміністративний суд Києва 22 вересня відкрив провадження щодо телеканалу "НАШ". Так, проросійський телеканал Євгенія Мураєва можуть позбавити ліцензії на мовлення.

Деталі від ОАСК

Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження. Сторін повідомляти не будуть.

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Ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами, суд ухвалив відкрити провадження в адміністративній справі щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365",

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, позов до суду з вимогою анулювати ліцензію подала Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Відповідне рішення члени Нацради схвалили одноголосно.

Чому "НАШ" хочуть позбавити ліцензії

В ефірі телеканалу часто виступають гості, які поширюють антиукраїнські висловлювання щодо Збройних сил, війни на Донбасі тощо. Водночас журналісти їм ніяк не заперечують.

Після ефіру за 4 травня 2021 року Нацрада призначила перевірку на каналі. Зауважимо, у цьому ефірі колишній лідер комуністів Петро Симоненко негативно висловлювався про Православну церкву України. Мовляв, ПЦУ "розколює Україну". Регулятор виявив у цьому ознаки розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті.

"НАШ" закликали вирізати ці заяви екскомуніста. Однак керівництво телеканалу проігнорувало вимоги. Ба більше, програму з Симоненком ще кілька разів показали в ефірі.