Скандальну Нелю Штепу відправили під нічний арешт

Орджонікідзевський районний суд Харкова вдруге за рік обрав запобіжний захід для колишньої очільниці Слов'янської міської ради Нелі Штепи. Її відправили під нічний арешт.
Джерело:Укрінформ
Про це розповів адвокат обвинуваченої Олександр Шадрін. Термін дії попереднього запобіжного заходу закінчився 19 березня.
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Який запобіжний захід обрали для Штепи
Суд підтримав клопотання прокурора і ухвалив рішення:
- Штепа буде під нічним домашнім арештом 60 діб за місцем проживання у Слов'янську;
- їй призначили частковий арешт з 22:00 по 5:00 до 29 травня 2021 року.
Також ексглава Слов'янської міськради носитиме електронний браслетЗауважимо! Суд оголосив перерву у справі. Наступне засідання призначили на 8 квітня. На ньому допитуватимуть свідків.
У чому звинувачують Нелю Штепу
- Скандальну Штепу заарештували у липні 2014 року. Її звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.
- Сама Штепа повністю заперечує свою провину і пояснює свої дії бажанням захистити місто.
- У 2017 році обвинувачену відпустили і призначили цілодобовий домашній арешт.
- Наприкінці січня 2021 року Штепі обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.