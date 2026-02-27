Суд відправив під варту керівника управління СБУ на Житомирщині, якого викрили на хабарі

Суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку, якого викрили на хабарі та розкраданні коштів на будівництві захисних конструкцій для ЗСУ. Полковника помістили під варту.

Про це пише Суспільне та "Радіо Свобода".

Який запобіжний захід обрали Володимиру Компаниченку?

Володимиру Компаниченку обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Водночас підозрюваний як альтернативу може внести заставу на суму у 6 мільйонів 980 тисяч гривень.

У разі внесення застави начальник управління СБУ в Житомирській області має з'являтися за викликом правоохоронців, здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і не виїжджати за межі області.

Журналісти зазначили, що після рішення суду Володимир Компаниченко та його адвокати від коментарів відмовились.

Володимира Компаниченка вивели з зали після оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу / Відео "Радіо Свобода"