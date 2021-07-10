Суд змінив запобіжний захід кримінальному авторитету "Умці": його відпустили під домашній арешт

Печерський суд Києва 9 липня відпустив "злодія в законі" та кримінального авторитета Сергія Олійника. Чоловік відомий також під прізвиськом "Умка" тепер перебуватиме під нічним домашнім арештом.

У такий спосіб суд задовольнив клопотання сторони захисту. Однак прокурори вже підготували апеляційну скаргу на рішення суду про зміну запобіжного заходу "Умці".

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Варто нагадати, що наприкінці травня українські правоохоронці викрили та затримали найвпливовіших "злодіїв в законі". Мовиться про "Умку" і "Лашу Свана". Печерський районний суд Києва відправив їх в СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

У поліції пояснили, що злодіїв звинувачують за статтею 255-1 Кримінального кодексу України про створення злочинної організації.

Як це було

За даними слідства, "Умка" та "Лаша Сван" розподіляли так званий общак, допомагали іншим кримінальним авторитетам уникати кримінальної відповідальності й вирішувати суперечки між членами злочинного світу. Крім того, вони:

поставляли до виправних установ продукти, сигарети й телефони;

займалися створенням call-центрів, що обманювали клієнтів.

Якщо їхню провину доведуть, то кримінальним авторитетам може загрожувати до 15 років в'язниці.