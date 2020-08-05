Печерський районний суд Києва 4 серпня ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генерального прокурора забрати в НАБУ справу про "плівки Павла Вовка". Їх повинні передати до іншого правоохоронного органу.

Печерський суд 4 серпня прийняв рішення забрати у Національного антикорупційного бюро справу про "плівки Вовка", інформують у фейсбуці НАБУ.

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Як все було

До суду зі скаргою звернувся адвокат підозрюваного у цій справі Євгенія Аблова, який є заступником голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Захисник просив, аби Офіс генпрокуратура передав справу "іншому органу досудового розслідування". Суддя прохання задовольнив.

Реакція НАБУ

Бюро готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду до Вищої ради правосуддя. Крім того, САП оскаржить рішення у ВАКС.

Як там пояснюють свою позицію

підсудність у справах, розслідуваних НАБУ та САП, визначена за Вищим антикорупційним судом;

закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу.

У НАБУ підсумовують, що вчиняючи такі дії, "служителі Феміди фактично стають на захист інтересів людей, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів". Водночас наголошують, що такі люди можуть довести свою невинуватість у законний спосіб.



Суд вирішив забрати у НАБУ справу про "плівки Вовка" / Фото з фейсбуку НАБУ

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