Суд визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними у збитті боїнга MH17

Міжнародний суд у Нідерландах 17 листопада визнав російського терориста Ігоря Гіркіна причетним до збиття літака МН17. Також суд визнав причетними до збиття малазійського боїнга ще двох терористів.

Про це заявив суддя Хендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду, яке відбувається у судовому комплексі Схіпхола. Суд визнав Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, та Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.

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Суд виправдав Пулатова

Гіркін, Дубінський та Харченко були визнані винними у вбивстві 298 разів – кожного пасажира та члена екіпажу МН17. Всі троє винні за обома звинуваченнями — вбивством і діями, які призвели до падіння літака.

Прокуратура Нідерландів вимагала довічне ув'язнення для всіх обвинувачених.

Зазначимо, що Леонід Харченко – громадянин України. Двоє інших причетних до збиття боїнга – громадяни Росії.

Водночас росіянина Олєга Пулатова оголошено невинним у цій справі. Суд відхилив вимогу прокуратури помістити його до в'язниці. На думку суду, немає доказів, що ще Пулатов особисто причетний до злочинів, інкримінованих звинувачень. Суд вважає, що його потрібно виправдати.

Ракету "Бук" випустили навмисно

Суддя заявив, що ЗРК "Бук", з якого був збитий літак, відправили на лінію фронту, де його використали бійці так званої "ДНР". Це й спричинило катастрофу.

Після того, як літак було збито, "Бук" вивезли до Росії, щоб у такий спосіб запобігти міжнародному скандалу.

Хто конкретно дав команду про запуск ракети – неясно. Суд встановив, що Олєга Пулатов займався виконанням обов'язків щодо організації "коридора", яким "Бук" вивезли.

Гіркін давав вказівки та вів переговори з так званим "ЛНР" та відповідальними особами в Москві. Харченко також відігравав активну роль.

Збиття боїнга на Донбасі: коротко

Малазійський літак "Боїнг-777" виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур. Росіяни збили його над Донбасом 17 липня 2014 року.

Унаслідок авіакатастрофи загинули усі люди на борту – 298 осіб. Більшість з них – громадяни Нідерландів.

Прокуратура Нідерландів відкрила матеріали справи MH17. У вільному доступі опинилися відеокадри, а також розмови та фото з доказами, представленими в суді в Гаазі.

10 червня 2022 року у Нідерландах завершилося останнє судове засідання у справі про збиття MH17.

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