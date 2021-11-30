Суд визнав невинним нардепа Юрченка за ДТП у Львові

30 листопада 2021 , 15:28
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Джерело:

фейсбук Олександра Юрченка

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка суд визнав невинним у скоєнні ДТП у Львові в липні 2021 року. Результат тесту, який показав наявність наркотиків у крові, анулювали.

Політик опублікував відеоматеріали, на яких видно, що нібито ДТП не було. Крім того, на інших кадрах чути розмову поліцейських, які вирішили "оформити депутата".

Що було раніше У Львові нардеп Юрченко на Mustang скоїв аварію і напав на водія

Суд не знайшов ознак порушення

Нардеп Олександр Юрченко опублікував копію постанови суду. Згідно з нею, політика виправдали та зняли всі обвинувачення через відсутність складу порушення. 

На рішення суду Юрченко відреагував словами про те, що за справедливість варто боротися, а на своєму прикладі він продемонстрував це.

На своєму власному прикладі я показав, як недосконало, а інколи нахабно працює система і звичайні люди стають її жертвами,
– написав Юрченко.

Оскаржити це рішення сторона обвинувачення могла до 29 листопада, однак не зробила цього, таким чином ухвала стала чинною.


Рішення суду в справі про ДТП з Юрченком / Фото Олександра Юрченка

ДТП з нардепом у Львові: головне

  • 8 липня у центрі Львова Олександр Юрченко, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. після цього він забрав телефон в останнього, який намагався його зняти на камеру.
  • У крові політика виявили наркотичні речовини.
  • Через ДТП поліція просила суд позбавити нардепа водійських прав на 1 рік.
Автор: Іван Магуряк