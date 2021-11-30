Суд визнав невинним нардепа Юрченка за ДТП у Львові
Джерело:фейсбук Олександра Юрченка
Народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка суд визнав невинним у скоєнні ДТП у Львові в липні 2021 року. Результат тесту, який показав наявність наркотиків у крові, анулювали.
Політик опублікував відеоматеріали, на яких видно, що нібито ДТП не було. Крім того, на інших кадрах чути розмову поліцейських, які вирішили "оформити депутата".
Що було раніше У Львові нардеп Юрченко на Mustang скоїв аварію і напав на водія
Суд не знайшов ознак порушення
Нардеп Олександр Юрченко опублікував копію постанови суду. Згідно з нею, політика виправдали та зняли всі обвинувачення через відсутність складу порушення.
На рішення суду Юрченко відреагував словами про те, що за справедливість варто боротися, а на своєму прикладі він продемонстрував це.
На своєму власному прикладі я показав, як недосконало, а інколи нахабно працює система і звичайні люди стають її жертвами,
– написав Юрченко.
Оскаржити це рішення сторона обвинувачення могла до 29 листопада, однак не зробила цього, таким чином ухвала стала чинною.
Рішення суду в справі про ДТП з Юрченком / Фото Олександра Юрченка
ДТП з нардепом у Львові: головне
- 8 липня у центрі Львова Олександр Юрченко, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. після цього він забрав телефон в останнього, який намагався його зняти на камеру.
- У крові політика виявили наркотичні речовини.
- Через ДТП поліція просила суд позбавити нардепа водійських прав на 1 рік.