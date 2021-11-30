Суд визнав невинним нардепа Юрченка за ДТП у Львові

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка суд визнав невинним у скоєнні ДТП у Львові в липні 2021 року. Результат тесту, який показав наявність наркотиків у крові, анулювали.

Політик опублікував відеоматеріали, на яких видно, що нібито ДТП не було. Крім того, на інших кадрах чути розмову поліцейських, які вирішили "оформити депутата".

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Суд не знайшов ознак порушення

Нардеп Олександр Юрченко опублікував копію постанови суду. Згідно з нею, політика виправдали та зняли всі обвинувачення через відсутність складу порушення.

На рішення суду Юрченко відреагував словами про те, що за справедливість варто боротися, а на своєму прикладі він продемонстрував це.

На своєму власному прикладі я показав, як недосконало, а інколи нахабно працює система і звичайні люди стають її жертвами,

– написав Юрченко.

Оскаржити це рішення сторона обвинувачення могла до 29 листопада, однак не зробила цього, таким чином ухвала стала чинною.



Рішення суду в справі про ДТП з Юрченком / Фото Олександра Юрченка

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