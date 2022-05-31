Суд визнав винними двох російських військових та засудив їх до 11,5 років в'язниці

Суд визнав винними російських військових Олександра Бобикіна та Олександра Іванова у порушенні законів і звичаїв війни. Їх засудили до 11,5 років ув'язнення.

За версією слідства, у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року, Олександр Бобикін та Олександр Іванов з установки залпового вогню "Град" обстріляли Харківську область. Внаслідок обстрілів були зруйновані цивільні об'єкти.

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Солдат Олександр Бобикін був водієм-зарядником бойової машини "Град", а єфрейтор Олександр Іванов – навідником.

Спочатку росіяни вели артилерійський обстріл з території Білгородської області Росії. Снаряди влучили у житлові будинки у селищі Козача Лопань та у ветеринарний ліцей у селищі Ветеринарне під Дергачами. Будівлі були знищені.

Після цього Бобикін та Іванов перетнули кордон України, де продовжили обстріл регіону.

Їх взяли в полон військові Збройних сил України після розгрому російської колони у Харківській області.

Прокуратура вимагала для обох російських військових 12 років позбавлення волі, оскільки злочин було скоєно за попередньою змовою групою осіб. Натомість адвокати обвинувачених просили суд врахувати пом’якшувальні обставини – що їх підзахисні не ухвалювали рішень, а лише виконували накази. Відтак просили призначити покарання менше, ніж вісім років позбавлення волі.

Обвинувачені повністю визнали провину, тому суд не вивчав доказів.

Суд врахував щире каяття обвинувачених як пом'якшувальну обставину, але відхилив аргумент захисників про скоєння злочину під тиском. Відтак Котелівський районний суд Полтавської області призначив їм покарання у виді 11 з половиною років позбавлення волі.

До набуття чинності вироку обвинувачені будуть перебувати в СІЗО.

Засудження російський військових злочинців

Бобикін та Іванов – не перші російські військові, яких засуджують в Україні за злочини під час війни. Російського військового Вадима Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення за вбивство 62-річного мешканця Сумщини.

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Шишимарін 28 лютого з автомата розстріляв мешканця Чупахівки 62-річного Олександра Шеліпова. Чоловік саме повертався додому, розмовляючи телефоном. Це й налякало окупанта, тож йому не спало нічого кращого на думку, ніж убити беззбройного цивільного.

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