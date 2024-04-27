Суд узяв під варту голову Броварської РДА Майбоженка

Голову однієї з РДА Київської області взяли під варту. Відповідне рішення ухвалив суд.

Напередодні, 26 квітня, голова Броварської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП. Йому обрали безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

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Запобіжний захід має певний строк

Суд обрав запобіжний захід на 2 місяці. До речі, перед цим стало відомо, що голові броварської РДА оголосили про підозру. Посадовець на автівці в'їхав у натовп. Також вдалося встановити, що він був нетверезий.

Відомо, що внаслідок аварії постраждало четверо людей. Серед них – дитина.

Як повідомили в Київській ОВА, за результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають.

Правоохоронці затримали Майбоженка та відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп'яніння. Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. А також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Володимира Майбоженка.

Що відомо про ДТП