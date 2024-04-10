Зняття санкцій з російських олігархів: у Європарламенті розкритикували рішення суду ЄС

Латвійський євродепутат від групи європейських консерваторів і реформістів Робертс Зіле розкритикував рішення суду ЄС. Воно стосувалося знаття санкцій з двох російських олігархів Петра Авена й Михаїла Фрідмана.

Він закликав Єврокомісію приділяти більше уваги під час підготовки нових пакетів обмежень. Про це Роберт Зіле розповів у коментарі кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі. Латвійський європарламентар зазначив, що Петр Авен перебуває під обмеженнями у його країні.

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Рішення суду ЄС розкритикували в Європарламенті

Авен мав досить великий вплив на діяльність у Латвії. Деякі його активи в Латвії були заморожені, але не конфісковані, тому це матиме певні наслідки в цій справі,

– сказав Зіле.

Європарламентар зазначив, що інституції та політики не можуть впливати на рішення суду ЄС, оскільки це основа демократії. Втім, він закликав Єврокомісію краще готувати аргументи для запровадження санкцій проти тих чи інших людей.

Для них (російських олігархів – 24 Канал) – це позитивний випадок, і вони можуть спробувати зробити так само. (...) Я думаю, що коли ми готуємо санкційні списки, можливо, потрібно більше аргументів для підготовки, щоб не дозволити цим особам прийти до суду ЄС,

– зазначив Зіле.

Позов Авена та Фрідмана задовольнили

Звернімо увагу, що напередодні суд ЄС задовольнив позов російських мільярдерів Петра Авена та Михайла Фрідмана. Акціонери російського Альфа-Банку вимагали, щоб санкції, які Рада ЄС запровадила на період з лютого 2022 року по березень 2023 року скасували.

Згідно з рішенням суду підстави, на яких російських бізнесменів внесли до санкційних списків, не є достатньо обґрунтованими. І що Рада ЄС не надала додаткових доказів.

Генеральний суд скасовує включення Петра Авена і Михайла Фрідмана у списках осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, які діяли з лютого 2022 року по березень 2023 року,

– йдеться у повідомленні на сайті суду.

Нагадаймо, що Фрідман і Авен після 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, потрапили до санкційних списків Європейського Союзу, Великої Британії та США.