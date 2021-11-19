Суд заарештував громадянина США, який замовив вбивство міністра Лещенка
Джерело:телеграм-канал "Ґрати"
Підозрюваному у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка 19 листопада обрали запобіжний захід. Громадянина США Курта Джейкоба Гросанса заарештували на два місяці.
За даними правоохоронців, Гросанс вів аграрний бізнес в Україні. Лещенко у 2018 році обійняв посаду топменеджера у його компанії.
Зауважте Через що хотіли вбити міністра Лещенка: в МВС розкрили деталі замаху
Згодом бізнесмен звинуватив його в розкраданні 250 мільйонів доларів і намагався стягнути гроші через суд,
– мовиться у повідомленні.
Деталі слідства
Слідство встановило, що Гросанс скористався послугами колектора Дмитра Коваленка. Водночас той лише взяв гроші й не виконав замовлення. Тоді колектора вирішили вбити.
Гросанс та його спільниця – Олена Богач – замовили вбивство Коваленка кілеру. Водночас вони не врахували, що ним виявиться правоохоронець під прикриттям.
Вбивство колектора інсценували у листопаді 2021 року. Згодом кілеру "замовили" міністра Лещенка.
Гросанс звалив усю провину на спільницю
У суді Гросанс заявив, що не розуміє українську мову. Він начебто не знав, про що Богач домовлялася з кілером. Водночас жінка свою провину не визнала.
Під час судового засідання Богач наголосила, що взагалі нібито не знала, що у Гросанса був конфлікт з Лещенком.
Водночас суд заарештував жінку.
Замах на Лещенка: головне
- МВС України повідомило про підготовку замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка 18 листопада 2021 року.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що замовник захотів "вибити" нібито наявні борги у Лещенка. Зловмисник хотів, аби міністру завдали тілесних ушкоджень. Водночас замовник не заперечував, якщо політика вб'ють.
- Замовником виявився громадянин США. Виконавцям замаху він заплатив 20 тисяч доларів завдатку.
- Двох підозрюваних у справі затримали 17 листопада.
- Сам Лещенко зізнався, що шокований ситуацією.