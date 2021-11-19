Суд заарештував громадянина США, який замовив вбивство міністра Лещенка

Підозрюваному у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка 19 листопада обрали запобіжний захід. Громадянина США Курта Джейкоба Гросанса заарештували на два місяці.

За даними правоохоронців, Гросанс вів аграрний бізнес в Україні. Лещенко у 2018 році обійняв посаду топменеджера у його компанії.

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Згодом бізнесмен звинуватив його в розкраданні 250 мільйонів доларів і намагався стягнути гроші через суд,

– мовиться у повідомленні.

Деталі слідства

Слідство встановило, що Гросанс скористався послугами колектора Дмитра Коваленка. Водночас той лише взяв гроші й не виконав замовлення. Тоді колектора вирішили вбити.

Гросанс та його спільниця – Олена Богач – замовили вбивство Коваленка кілеру. Водночас вони не врахували, що ним виявиться правоохоронець під прикриттям.

Вбивство колектора інсценували у листопаді 2021 року. Згодом кілеру "замовили" міністра Лещенка.

Гросанс звалив усю провину на спільницю

У суді Гросанс заявив, що не розуміє українську мову. Він начебто не знав, про що Богач домовлялася з кілером. Водночас жінка свою провину не визнала.

Під час судового засідання Богач наголосила, що взагалі нібито не знала, що у Гросанса був конфлікт з Лещенком.

Водночас суд заарештував жінку.

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