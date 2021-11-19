Суд заарештував громадянина США, який замовив вбивство міністра Лещенка

19 листопада 2021 , 14:50
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Джерело:

телеграм-канал "Ґрати"

Підозрюваному у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка 19 листопада обрали запобіжний захід. Громадянина США Курта Джейкоба Гросанса заарештували на два місяці.

За даними правоохоронців, Гросанс вів аграрний бізнес в Україні. Лещенко у 2018 році обійняв посаду топменеджера у його компанії. 

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Згодом бізнесмен звинуватив його в розкраданні 250 мільйонів доларів і намагався стягнути гроші через суд,
– мовиться у повідомленні.

Деталі слідства

Слідство встановило, що Гросанс скористався послугами колектора Дмитра Коваленка. Водночас той лише взяв гроші й не виконав замовлення. Тоді колектора вирішили вбити.

Гросанс та його спільниця – Олена Богач – замовили вбивство Коваленка кілеру. Водночас вони не врахували, що ним виявиться правоохоронець під прикриттям. 

Вбивство колектора інсценували у листопаді 2021 року. Згодом кілеру "замовили" міністра Лещенка.

Гросанс звалив усю провину на спільницю  

У суді Гросанс заявив, що не розуміє українську мову. Він начебто не знав, про що Богач домовлялася з кілером. Водночас жінка свою провину не визнала. 

Під час судового засідання Богач наголосила, що взагалі нібито не знала, що у Гросанса був конфлікт з Лещенком. 

Водночас суд заарештував жінку. 

Замах на Лещенка: головне

  • МВС України повідомило про підготовку замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка 18 листопада 2021 року. 
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що замовник захотів "вибити" нібито наявні борги у Лещенка. Зловмисник хотів, аби міністру завдали тілесних ушкоджень. Водночас замовник не заперечував, якщо політика вб'ють.
  • Замовником виявився громадянин США. Виконавцям замаху він заплатив 20 тисяч доларів завдатку.
  • Двох підозрюваних у справі затримали 17 листопада
  • Сам Лещенко зізнався, що шокований ситуацією
Автор: Мар'яна Бекало