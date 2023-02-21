Суд заборонив діяльність "Партії регіонів"

Восьмий апеляційний адміністративний суд 21 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції та СБУ. Діяльність "Партії регіонів" заборонили.

Про це розповів помічник судді Сергія Кузьмича. Рішення суду ще можна оскаржити.

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Діяльність "Партії регіонів" заборонили

Рух Чесно неодноразово наголошував на тому, що "Партію регіонів" не заборонили як проросійську. Наразі низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму залишаються досі з мандатами. Адже після тимчасової окупації у 2014 році вибори там не проводили.

Лідерка Руху Чесно Віта Думанська заявила, що партію мали б заборонити значно раніше.

Що ми бачимо? У парламенті фігурант Реєстру держзрадників Нестор Шуфрич досі очолює Комітет з питань свободи слова і його соратники з ОПЗЖ залишаються з повноваженнями. Те саме й у місцевих радах,

– додала Думанська.

Повний текст рішення суду щодо заборони "Партії регіонів" оприлюднять на офіційних сайтах Мін'юсту та Верховної Ради. Партія зобов'язана передати у власність держави:

майно,

кошти та інші активи,

активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.

Рішення ще можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді. До цього жодній партії це зробити не вдалося.

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У ДБР та СБУ розповіли деталі

У ДБР повідомили, що подання щодо заборони "Партії регіонів" зробили на основі матеріалів Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Зокрема, Бюро надало матеріали щодо:

протиправних дій керівництва партії під час підписання та ратифікації так званих Харківських угод,

злочинів вчинених ними під час подій Революції Гідності.

Рішення суду стосується всіх активів забороненої партії та її структурних підрозділів в різних областях нашої держави. Наразі експерти встановлюють вартість цього майна,

– мовиться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що представники "Партії регіонів" ще до початку повномасштабного вторгнення активно підтримували кремлівський режим та публічно виправдовували захоплення частини Сходу України. Деякі із членів цієї політичної сили наразі переховується від правосуддя на території Росії.

"Втім, співробітники Служби безпеки та Державного бюро розслідувань задокументували злочинні дії "регіоналів" та ініціювали передачу 100% "партійного" майна в дохід України", – додали в СБУ.

Які партії вже заборонили в Україні

У 2022 році за ініціативи Мін'юсту суд заборонив 16 політичних партій, зокрема:

ОПЗЖ,

"Опозиційний блок",

Партію Шарія,

партію "НАШІ",

Комуністичну партію та інші.

На початку 2023 року понад 150 депутатів звернулися до голови парламенту Руслана Стефанчука. Вони попросили винести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, які стосуються повноважень депутатів проросійських партій у парламенті та місцевих радах.

За словами нардепів, у проєкті порядку денного на найближче засідання Ради наразі немає законопроєктів, які покликані боротися з російським впливом на політичну систему України.

Лише 3% громадян України допускають, що депутати проросійських партій мають право допрацювати свою каденцію. Однак більшість українців вимагає не лише позбавити їх повноважень, а й притягнути до відповідальності та не дати балотуватися знову.