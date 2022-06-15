Суд заборонив Соціалістичну партію – одну з найстаріших політсил в Україні

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України. Аргументують таке рішення антиукраїнською діяльністю окремих керівників осередків СПУ

Значаться, що усе майно партії та її осередків передадуть державі. Але це рішення ще можна бути оскаржити у Верховному Суді.

Аналітик Ігор Фещенко зазначив, що аргументи СБУ та Мін'юсту проти Соціалістичної партії полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності останніх трьох керівників партії, в першу чергу — Іллі Киви. Наприклад, його привітання Путіна з днем народження, схвалення його діяльність, також згадали про справу щодо державної зради Киви.