Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

27 травня 2021 , 08:43
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Джерело:

трансляція засідання суду

Голосіївський районний суд Києва 27 травня закрив провадження у справі про притягнення відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького до адміністративної відповідальності.

Відтак, судді не задовільнили 2 протоколи щодо адмінпорушень Тупицького, які раніше до суду направило Нацагентство з питань запобігання корупції.

Важливо Обвинувальний акт проти Тупицького скерували до суду

У чому звинувачують Тупицького

Відстороненого голову Конституційного Суду звинувачують одразу за двома статтями:

  • про порушення вимог фінансового контролю;
  • про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Зауважимо, що ще у лютому 2021 року НАЗК надіслало до суду 2 протоколи щодо адмінпорушень Тупицького. Документи стосуються дій екссудді в умовах конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КСУ з електронного декларування та недекларування ділянок в окупованому Росією Криму.

Раніше до суду передали обвинувальний акт щодо Тупицького. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя, за які загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова