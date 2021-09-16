Суд залишив ексміністра часів Януковича під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього міністра часів президентства Януковича Миколу Рудьковського. Мовиться про справу про викрадення та катування керівника компанії "Нафтогазвидобування".

Відповідне рішення суд ухвалив, розглянувши апеляційну скаргу від обох сторін.

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Суд вирішив залишити без змін рішення Солом'янського районного суду Києва, а апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення. Додамо, що своїм рішенням Солом'янський райсуд 2 вересня змінив Рудьковському запобіжний захід із нічного домашнього арешту на цілодобовий до 29 вересня 2021 року включно.

Що відомо про справу проти Рудьковського

25 лютого Офіс генпрокурора заявив про вручення підозр 5 людям у справі про викрадення голови компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Сам Семінський розповідав, що у 2012 році на нього напали 12 осіб із застосуванням вогнепальної зброї та насильства. Потім 3 роки та 4 місяці тримали в полоні.

За даними слідства, організатором злочину був його колишній партнер по бізнесу, народний депутат кількох скликань, колишній міністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський.

У серпні ексміністра Рудьковського, який має бути під домашнім арештом , помітили в Монако.

Згідно з матеріалами слідства, у 2012 році керівника "Нафтогазвидобування" викрали й понад 3 роки незаконно утримували в нелюдських умовах. Його систематично катували, а від родичів вимагали сплатити 200 тисяч доларів "боргу".