Колишньому міністру зменшили заставу

Київський апеляційний суд не схвалив апеляцію щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному. Рішення служителі Феміди схвалили 1 листопада.

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За результатом апеляційного розгляду, ухвалу Києво-Святошинського районного суду від 5 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення,
– мовиться у рішенні.

Крім того, суд визначив для підозрюваного заставу – 7 мільйонів 37 тисяч гривень. Раніше розмір застави становив 14 мільйонів гривень.

Нагадаємо, колишнього міністра звинувачують в умисному вбивстві.

Справа Кожара: що треба знати

  • Політик був очільником МЗС за каденції президента-втікача Віктора Януковича. 21 лютого 2020 року у його будинку вбили колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" Сергія Старицького.
  • Правоохоронці почали розслідувати інцидент як самогубство, однак майже одразу перекваліфікували справу на умисне вбивство.
  • За даними слідства, у той день Кожара, його дружина Марина Козерод і Старицький разом випивали. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Після того підозрюваний взяв пістолет і вдарив Старицького в потилицю, а потім вистрілив йому в голову.
  • 25 березня Кожарі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Йому загрожує ув'язнення терміном від 7 до 15 років.
  • У квітні 2020 року підозру у неправдивих свідченнях вручили дружині Кожари. Все тому, що вона намагалась взяти провину на себе і пояснювала трагедію випадковістю.