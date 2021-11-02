Бывшему министру снизили залог

Киевский апелляционный суд не одобрил апелляцию по изменению меры пресечения подозреваемому. Решение служители Фемиды одобрили 1 ноября.

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По результатам апелляционного рассмотрения, определение Киево-Святошинского районного суда от 5 октября 2021 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения,

– говорится в решении.

Кроме того, суд определил для подозреваемого залог – 7 миллионов 37 тысяч гривен. Ранее размер залога составлял 14 миллионов гривен.

Напомним, бывший министр обвиняется в умышленном убийстве.

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