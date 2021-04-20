Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка та його заступника: вимагатимуть екстрадиції

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Печерський райсуд Києва заочно обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою ексміністру внутрішніх справ та його заступнику. Мовиться про очільника МВС часів Майдану Віталія Захарченка. Таке рішення суддів дає можливість розпочати процедуру екстрадиції.

Джерело:

Офіс генпрокурора

Кримінальне провадження порушили за фактами перевищення влади та службових повноважень. Мовиться про поставки гранат з Росії.

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