Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка та його заступника: вимагатимуть екстрадиції

12:19

Печерський райсуд Києва заочно обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою ексміністру внутрішніх справ та його заступнику. Мовиться про очільника МВС часів Майдану Віталія Захарченка. Таке рішення суддів дає можливість розпочати процедуру екстрадиції.