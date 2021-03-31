Суд зняв арешт з будинку "коханки" Януковича: фото розкішного маєтку

Вищий антикорупційний суд скасував арешт будинку нібито коханки президента-втікача Віктора Януковича Любові Полєжай. Право власності на маєток вона отримала під час Революції Гідності – 24 грудня 2013 року.

Коли та чому на будинок Полєжай наклали арешт

Будинок, площею майже 417 квадратних метра, розташований на вулиці Святославській у селі Нові Петрівці. Арешт на нього наклали ще 13 лютого 2015 року. Про це мовиться в рішенні суду.

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Маєток арештували через нібито співмешкання Любові Полєжай з Віктором Януковичем. Окрім цього, були підозри, що будинок належав самому президенту-втікачу або був придбаний за його гроші. Однак в самому розслідуванні виявилось недостатньо для цього доказів.



Будинок "коханки" Віктора Януковича / Фото "Телеграфу"

Який вигляд має будинок "коханки" Януковича

Видання "Телеграф" опублікувало фото розкішного маєтку Любові Полєжай. Він розташований недалеко від колишньої резиденції Януковича "Межигір'я". Жінці дісталась також присадибна земля площею 0,15 гектара в масиві "Лазаревий сад", придбана в липні 2013 року.



Розкішний камін в маєтку Любові Полєжай / Фото "Телеграфу"



Будинок наповнений дорогими меблями та декором / Фото "Телеграфу"



Полєжай, як і Янукович, надавала перевагу розкішному інтер'єру / Фото "Телеграфу"

Відомо також, що в Києві Любові Полєжай належала третина квартири на Оболонській набережній, де був прописаний й Віктор Янукович.

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