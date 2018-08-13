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Суд по Насірову "замінували"

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Роман Насіров
Роман Насіров / 24 Канал

Засідання у справі колишнього голови ДФС Романа Насірова довелось перервати через анонімне повідомлення про замінування будівлі суду.

Усіх присутніх із приміщення довелось евакуювати, інформує "Громадське".

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Анонім повідомив про замінування будівлі Шевченківського районного суду Києва 13 серпня.

За збігом обставин саме 13 серпня спливає термін запобіжного заходу екс-керівникові ДФС Насірову у вигляді 100 мільйонів гривень застави.

Прокурори, які прибули на засідання, сподіваються, що до кінця дня суд таки відновить свою роботу і їм вдасться продовжити запобіжний захід обвинуваченому.

Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

Нещодавно Насіров заявив, що планує балотуватися на пост президента України на виборах у 2019 році.

Теги: Новини України Затримання Насірова Судді Новини Києва Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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