Таким чином, суд не задовольнив скаргу адвокатів Ходорковського, які вважають, що суддя порушив прийняті в квітні поправки до Кримінально-процесуального кодексу Росії, які забороняють застосовувати арешт до підозрюваних у скоєнні економічних злочинів.

Ходорковський у минулий понеділок оголосив голодовку на знак протесту проти продовження терміну утримання в СІЗО його і його бізнес-партнера Платона Лебедєва.

Суддя Віктор Данілкін мотивував продовження арешту тим, що Ходорковський і Лебедєв звинувачуються за тяжкими статтями Кримінального кодексу Росії.