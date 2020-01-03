Суд продовжив запобіжні заходи обвинуваченим у вбивстві "Сармата": деталі

Бердянський міськрайонний суд наприкінці грудня продовжив запобіжні заходи фігурантам справи вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат" у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту відповідно до 21 та 23 лютого 2020 року включно.

Прокуратура наголошувала на ризиках втечі обвинувачених, тиску на свідків, переховуванні від слідства, знищенні речових доказів. Сторона обвинувачення зазначила, що не всі свідки допитані судом та не всі ймовірні співучасники встановлені слідством. Про це мовиться в ухвалі суду.

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У суді було досліджено третину доказів, наданих стороною обвинувачення. Про це повідомив прокурор Ігор Власов у коментарі побратимам Віталія Олешка. За його словами, досліджено висновки експерта, висновки експертиз, пов’язані з вилученими в ході обшуків у обвинувачених предметами, зокрема бойові припаси, вогнепальна зброя, холодна зброя, наркотичні речовини.

Обшуки проводили у Дніпрі, де мешкають обвинувачені. На думку прокурора, це доводить причетність вказаних осіб до організованої банди, а також їхню суспільну небезпеку.

Захист обвинувачених, зі свого боку, заперечував у задоволенні клопотання, наголошуючи на тому, що ризики необґрунтовані та не доведені прокурорами. Дехто із адвокатів просив перевести підзахисного ву "Запорізькій слідчий ізолятор".

Обвинувачені підтримали своїх захисників, наголошуючи, що прокурором не надано доказів їх причетності до інкримінованих їм злочинів, а також наголосили на можливості застосування до них альтернативного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Серед обвинувачених в організації та вчиненні вбивства Віталія Олешка семеро осіб:

Михайло Сігіда,

Євген Бродський,

Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину;

Артем Матюшин,

Володимир Обухов,

Микола Ломака,

Максим Владимиринков.

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року.

У ній фігурують четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства "Сармата":

Тарас Мовчан,

Денис Зеленкін,

Руслан Кузнєцов,

Сергій Смірнов.

Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою. Усі окрім Євгена Бродського наразі перебувають під вартою, останній — під домашнім арештом.

Хто такий Олешко і що відомо про його вбивство?Віталій Олешко "Сармат" був активістом та ветераном бойових дій на Донбасі, учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності. У травні 2014 року записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.



Вбили Олешка 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому мешкав.



У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", мешканців Дніпра, теж учасників АТО. Вони входили до складу злочинного угруповання із Дніпра.