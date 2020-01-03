Суд продлил меры пресечения обвиняемым в убийстве "Сармата": детали

Бердянский горрайонный суд в конце декабря продлил меры пресечения фигурантам дела убийства ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат" в виде содержания под стражей и домашнего ареста соответственно до 21 и 23 февраля 2020 года включительно.

Прокуратура отмечала на рисках побега обвиняемых, давлении на свидетелей, укрывательстве от следствия, уничтожении вещественных доказательств. Сторона обвинения отметила, что не все свидетели допрошены судом и не все вероятные соучастники установлены следствием. Об этом говорится в постановлении суда.

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В суде была исследована треть доказательств, предоставленных стороной обвинения. Об этом сообщил прокурор Игорь Власов в комментарии собратьям Виталия Олешко. По его словам, исследованы выводы эксперта, заключения экспертиз, связанные с изъятыми в ходе обысков у обвиняемых предметами, в частности боеприпасы, огнестрельное оружие, холодное оружие, наркотические вещества.

Обыски проводили в Днепре, где проживают обвиняемые. По мнению прокурора, это доказывает причастность указанных лиц к организованной банде, а также их общественную опасность.

Защита обвиняемых, со своей стороны, отрицала в удовлетворении ходатайства, подчеркивая, что риски необоснованны и не доказаны прокурорами. Некоторые из адвокатов просили перевести подзащитного в "Запорожской следственный изолятор".

Обвиняемые поддержали своих защитников, подчеркивая, что прокурором не представлены доказательства их причастности к инкриминируемым им преступлениям, а также отметили возможность применения к ним альтернативной меры пресечения в виде домашнего ареста.

Среди обвиняемых в организации и совершении убийства Виталия Олешко семь человек:

Михаил Сигида,

Евгений Бродский,

Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления;

Артем Матюшин,

Владимир Обухов,

Николай Ломака,

Максим Владимиринков.

Кто такой Олешко и что известно о его убийстве?Виталий Олешко "Сармат" был активистом и ветераном боевых действий на Донбассе, участником "Самообороны Бердянска" во время Революции Достоинства. В мае 2014 года записался в состав подразделения "Шторм" батальона "Донбасс" и отправился воевать на оккупированные территории.



Убили Олешко 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друзей. Нападавший застрелил "Сармата" из охотничьего ружья во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственноручно, и в котором жил.



В убийстве подозревают бывших членов батальона "Торнадо", жителей Днепра, тоже участников АТО. Они входили в состав преступной группировки из Днепра.