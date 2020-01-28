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      Суд Росії таки перегляне вирок активісту, який допомагав українським морякам

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      КС Росії відправив на перегляд вирок активісту, який допомагав українським морякам / Фейсбук Костянтина Котова

      Конституційний суд Росії вирішив переглянути вирок Костянтину Котову, якого засудили до 4 років за участь в мітингах. Перед цим на рішення щодо нього обіцяв звернути увагу Володимир Путін.

      Відповідне рішення щодо Котова, який відомий також підтримкою українських моряків, опубліковане на сайті КС Росії.

      Знайте більше: ФСБ Росії призупинила слідство проти українських моряків, – Полозов

      У документі зазначено, що у вироку не вказали, чи загрожували дії Котова "конституційно захищеним цінностям" та чи сприяли вони» втраті публічним заходом мирного характеру".

      Зі свого боку, адвокати у скарзі до Конституційного суду вказували, що стаття Котова передбачає позбавлення волі тільки в разі, якщо підсудний завдав шкоди або створив загрозу здоров'ю учасників мітингу.

      Цікаво, що президент Росії Володимир Путін доручив організувати перевірку кримінального переслідування Котова. Це завдання з’явилося переліку доручень Путіна за підсумками пресконференції, що відбулася 19 грудня 2019 року.

      Хто такий Костянтин Котов

      • 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиночними пікетами проти політичних репресій. З березня по серпень минулого року неодноразово мав інциденти із російськими правоохоронцями.
      • Зокрема, його затримували на акціях на підтримку опозиційних кандидатів в депутати Мосміськдуми.
      • Зокрема, його затримали 10 серпня нібито за те, що він брав участь у неузгодженій ході, тримав у руках плакат і скандував гасла.
      • Котова 5 вересня засудили до чотирьох років позбавлення волі. Окрім того, Котов допомагав затриманим біля Керченської протоки українським морякам і вимагав обміну ув'язненими між Росією та Україною.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Рішення суду Судді Протести в Москві Протести Новини політики
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