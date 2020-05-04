Суд у справі Гандзюк: відеозасідання з Павловським зірвала відсутність у СІЗО інтернету

Судове засідання у справі підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського не вдалося провести. Причина – відсутність у СІЗО, де він перебуває, інтернету. Це попри те, що про важливість засідання суду повідомляли заздалегідь.

Суд над Павловським черговий раз перенесли, повідомили у фейсбук-групі "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Зверніть увагу Справа Гандзюк: на рахунки нардепа Киви наклали арешт

Засідання, яке мало відбутися 4 травня перенесли через відсутність інтернету в СІЗО, в якому утримують Павловського.

Усі знали, що відбудеться важливий суд. Має вирішуватись питання залучення потерпілих. Суд заздалегідь погодив можливість участі сторін по відеозв'язку,

– йдеться у повідомленні.

А у слідчому ізоляторі лише напередодні засідання повідомили, що не мають доступу до інтернету. "Так буває у 21 столітті, коли суд допускає можливість відеоконференцій, СІЗО здатні все одно зірвати засідання", – зазначили в ініціативній групі.

Там також висловили сподівання, що наступний суд, який призначили на 25 травня, все ж відбудеться.

Що відомо про розслідування вбивства Гандзюк

20 січня на Херсонщині пройшла спецоперація. Тоді 9 людям оголосили про підозри. Серед них двом фігурантам справи вбивства Катерини Гандзюк: Ігорю Павловському та Сергію Торбіну.

Тоді 9 людям оголосили про підозри. Серед них двом фігурантам справи вбивства Катерини Гандзюк: Ігорю Павловському та Сергію Торбіну. За інформацією слідства, Павловський створив злочинну організацію , яка залякувала людей, пошкоджувала їхнє майно, організовувала масові заворушення на замовлення. Крім того, під час обшуків у його будинку знайшли вогнепальну зброю.

, яка залякувала людей, пошкоджувала їхнє майно, організовувала масові заворушення на замовлення. Крім того, під час обшуків у його будинку Офіс генпрокурора спільно з СБУ закінчили досудове розслідування у справі Катерини Гандзюк. Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

у справі Катерини Гандзюк. Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру. Ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" організувала протести під ОП та будинком генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вона заявила, що не вважає учасників акції правозахисниками та запитує їх, чи вони дійсно хочуть правди.

Вона заявила, що не вважає учасників акції правозахисниками та запитує їх, чи вони дійсно хочуть правди. Батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства та вважає такі дії злочином.

та вважає такі дії злочином. В Офісі генпрокурора оприлюднили роз’яснення щодо завершення досудового розслідування. За їхніми словами, прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Мангера та Левіна.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео