15:18
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Суд вперше зобов'язав знести багатоповерхівку у Львові: що з нею не так

      1843 Читать новость на русском
      Апеляційний суд вперше дозволив знести незаконну багатоповерхівку у Львові
      Апеляційний суд вперше дозволив знести незаконну багатоповерхівку у Львові / Google maps

      У Львові апеляційний суд вперше зобов'язав знести 7-поверховий будинок.

      Йдеться про багатоповерхівку на вулиці Личаківській, 259 у Личаківському районі міста.

      Читайте також:  Незаконна надбудова в центрі Львова: суд виніс рішення щодо штрафу

      Відповідне рішення Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив у вівторок, 18 грудня.

      Як пише Zaxid.net, цей будинок звела фірма ТзОВ "Лідер Моноліт" відомого у Львові бізнесмена Богдана Копитка.

      Влада міста звернула увагу на це будівництво ще 4 роки тому, тоді з'ясувалось, що забудовник вирішив звести багатоповерхівку без належних без містобудівних умов та обмежень, проекту будівництва та з внесенням неправдивих даних у декларацію про початок будівельних робіт.

      Судова тяганина тривала з 2016-го року, тоді інспекція ДАБК у Львові подала позовну заяву до Личаківського райсуду про знесення самочинної забудови. Вже у 2017-му суд повністю задовольнив позов інспекції.

      Забудовник мав знести багатоповерхівку за власний кошт, проте він подав апеляцію.

      Апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення лише 18 грудня 2018 року.

      У мерії називають це рішення "історичним", адже подібної практики у Львові ще не було.

      Що відомо про забудовника ТзОВ "Лідер Моноліт"?
      За даними пошуковика YouControl, засновником компанії є відомий у Львові підприємець Богдан Копитко. Йому належать ПАТ "Львівський холодокомбінат" та ПАТ "Дрогобицький молочний завод".

      Що цікаво, ТзОВ "Лідер Моноліт" зареєстроване за тією ж адресою, де була зведена незаконна багатоповерхівка – Львів, Личаківська, 259.

      Читайте також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Львова Скандальні забудови
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сьогодні , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 255
      Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      сьогодні , 14:30 Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      Наталія Печерська 423
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сьогодні , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 782
      Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      Олена Булан 654
      Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      сьогодні , 08:40 Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      Артем Овдієнко 542
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Королевська розважається в ресторані Києва замість лікування обпеченого зеленкою ока
       19 червня 2017 , 08:59
      Вибори президента: як дізнатися все про кандидатів
      25 жовтня , 09:05
      Реал розпочинає війну з італійцями через свою зірку: легенда мадридців зрадив клуб за гроші
       7 серпня , 15:14
      Моурінью в Реал, Конте в Манчестер Юнайтед – можливі тренерські перестановки за версією GdS
       30 жовтня , 10:49
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук