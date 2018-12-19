Суд вперше зобов'язав знести багатоповерхівку у Львові: що з нею не так
У Львові апеляційний суд вперше зобов'язав знести 7-поверховий будинок.
Йдеться про багатоповерхівку на вулиці Личаківській, 259 у Личаківському районі міста.
Читайте також: Незаконна надбудова в центрі Львова: суд виніс рішення щодо штрафу
Відповідне рішення Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив у вівторок, 18 грудня.
Як пише Zaxid.net, цей будинок звела фірма ТзОВ "Лідер Моноліт" відомого у Львові бізнесмена Богдана Копитка.
Влада міста звернула увагу на це будівництво ще 4 роки тому, тоді з'ясувалось, що забудовник вирішив звести багатоповерхівку без належних без містобудівних умов та обмежень, проекту будівництва та з внесенням неправдивих даних у декларацію про початок будівельних робіт.
Судова тяганина тривала з 2016-го року, тоді інспекція ДАБК у Львові подала позовну заяву до Личаківського райсуду про знесення самочинної забудови. Вже у 2017-му суд повністю задовольнив позов інспекції.
Забудовник мав знести багатоповерхівку за власний кошт, проте він подав апеляцію.
Апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення лише 18 грудня 2018 року.
У мерії називають це рішення "історичним", адже подібної практики у Львові ще не було.
Що відомо про забудовника ТзОВ "Лідер Моноліт"?
За даними пошуковика YouControl, засновником компанії є відомий у Львові підприємець Богдан Копитко. Йому належать ПАТ "Львівський холодокомбінат" та ПАТ "Дрогобицький молочний завод".
Що цікаво, ТзОВ "Лідер Моноліт" зареєстроване за тією ж адресою, де була зведена незаконна багатоповерхівка – Львів, Личаківська, 259.