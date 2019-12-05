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      Суд взяв під варту Щербину – кума Труби та ексголову слідчого управління ГПУ

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      Суд взяв під варту Ігоря Щербину / 5 канал

      Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексначальнику Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігореві Щербині у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 мільйона гривень.

      Таким чином слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ. В суді зауважили, що цього ж дня оберуть запобіжний захід підприємцю, затриманому разом зі Щербиною під час отримання хабаря в розмірі 75 тисяч доларів.

      До теми: Труба відреагував на обшуки у свого соратника Щербини

      У чому підозрюють Щерибину:

      • шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою,
      • замаху на вчинення злочину,
      • сприянні у вчиненні злочину,
      • наданні неправомірної вигоди службовій особі.

      Подробиці справи Щербини

      За даними слідчих, що Щербина разом із підприємцем вимагали від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів хабаря. Далі ці гроші мали піти керівнику одного з правоохоронних органів. А той натомість начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження щодо дій компанії-забудовниці.

      Щербину та підприємця затримали 3 грудня після того, як вони отримали перший транш у 75 тисяч доларів. У Щербини також провели обшуки. Крім того, на причетність до можливого скоєння цього злочину перевіряється директор ДБР Роман Труба – кум Щербини.

      Що відомо про Ігоря Щербину? Став відомий під час суду над Юлією Тимошенко у "газовій справі", в якій він був слідчим. Щербину звільнили з посади начальника головного слідчого управління ГПУ ще за часів генпрокурора Віктора Шокіна. Буцімто через те, що Щербина фігурував у звіті Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи щодо подій на Майдані у лютому 2014 року. За даними деяких ЗМІ, Щербина водночас є кумом екснардепа Сергія Пашинського. Буцімто саме через ексдепутата від БПП на посаду очільника ДБР і було "протягнуто" Трубу.

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      сьогодні
      10620
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Арешт Антикорупційний суд Кримінальні новини Корупція Хабар Роман Труба Розслідування ГПУ
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