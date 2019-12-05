Суд взяв під варту Щербину – кума Труби та ексголову слідчого управління ГПУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексначальнику Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігореві Щербині у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 мільйона гривень.

Таким чином слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ. В суді зауважили, що цього ж дня оберуть запобіжний захід підприємцю, затриманому разом зі Щербиною під час отримання хабаря в розмірі 75 тисяч доларів.

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У чому підозрюють Щерибину:

шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою,

замаху на вчинення злочину,

сприянні у вчиненні злочину,

наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Подробиці справи Щербини

За даними слідчих, що Щербина разом із підприємцем вимагали від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів хабаря. Далі ці гроші мали піти керівнику одного з правоохоронних органів. А той натомість начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження щодо дій компанії-забудовниці.

Щербину та підприємця затримали 3 грудня після того, як вони отримали перший транш у 75 тисяч доларів. У Щербини також провели обшуки. Крім того, на причетність до можливого скоєння цього злочину перевіряється директор ДБР Роман Труба – кум Щербини.

Що відомо про Ігоря Щербину? Став відомий під час суду над Юлією Тимошенко у "газовій справі", в якій він був слідчим. Щербину звільнили з посади начальника головного слідчого управління ГПУ ще за часів генпрокурора Віктора Шокіна. Буцімто через те, що Щербина фігурував у звіті Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи щодо подій на Майдані у лютому 2014 року. За даними деяких ЗМІ, Щербина водночас є кумом екснардепа Сергія Пашинського. Буцімто саме через ексдепутата від БПП на посаду очільника ДБР і було "протягнуто" Трубу.