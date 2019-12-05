Суд взял под стражу Щербину – кума Трубы и экс-главу следственного управления ГПУ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорю Щербине в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 миллиона гривен.

Таким образом следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ. В суде отметили, что в этот же день изберут меру пресечения предпринимателю, задержанному вместе со Щербиной во время получения взятки в размере 75 тысяч долларов.

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В чем подозревают Щербину:

мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой,

покушении на совершение преступления,

содействии в совершении преступления,

предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Подробности дела Щербины

По данным следователей, Щербина вместе с предпринимателем требовали от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тысяч долларов взятки. Далее эти деньги должны были пойти руководителю одного из правоохранительных органов. А тот вместо этого якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства в отношении действий компании-застройщицы.

Щербину и предпринимателя задержали 3 декабря после того, как они получили первый транш в 75 тысяч долларов. У Щербины также провели обыски. Кроме того, на причастность к возможному совершению этого преступления проверяется директор ГБР Роман Труба – кум Щербины.

Что известно про Игоря Щербину?

Стал известен во время суда над Юлией Тимошенко по "газовому делу", в котором он был следователем. Щербину освободили с должности начальника главного следственного управления ГПУ еще во времена генпрокурора Виктора Шокина. Якобы за то, что Щербина фигурировал в отчете Международной совещательной группы при Совете Европы о событиях на Майдане в феврале 2014 года. По данным некоторых СМИ, Щербина одновременно является кумом бывшего нардепа Сергея Пашинского. Якобы именно из-за экс-депутата от БПП на должность главы ГБР и был "протянут" Труба.